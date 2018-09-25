الجزائر تدعم قطاع الطاقة سنويا بـ15 مليار دولار

أكد المستشار في الانتقال الطاقوي و رئيس جمعية مهندسي الدولة خريجي المعهد الجزائري للبترول توفيق حسيني أن دعم الدولة للطاقة يقدر بـ 15 مليار دولار سنويا داعيا إلى أهمية مراجعة سياسة الدعم و توجيهها إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقها .

وشدد حسيني لدى نزوله اليوم ضيفا على الإذاعة الوطنية على ضرورة ترشيد الاستهلاك و الاعتماد على الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية الحرارية التي تمثل البديل في إنتاج الطاقة الكهربائية ضمانا لأمننا الطاقوي ،منوها بالإمكانيات البشرية و الطبيعية لبلادنا والتي يجب استغلالها أحسن استغلال .