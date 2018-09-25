بعد 3 سنوات من الغياب .. صالون السيارات رسميًا في 2019

أعطت إدارة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” موافقتها الرسمية لتنظيم صالون السيارات مجددًا مطلع 2019، تجري حاليًا مفاوضات بشأنه مع وكلاء السيارات المصنعين في الجزائر، لضبط تاريخ تنظيمه، بعد غياب دام 3 سنوات.وعلم “TSA عربي” أن تنظّيم صالون السيارات، ترتب عن قرار رسمي يقضي بمباشرته بداية السنة المقبلة، جاء بناءًا على طلب وجَّهه وكلاء تركيب السيارات في الجزائر إلى إدارة قصر المعارض”صافكس” من أجل عرض سياراتهم، حظي بالموافقة، على أن يتم برمجة تاريخ يُناسب جميع الأطراف الأسبوع المقبل.

وبحسب المصدر، فإن الأجندة المكثفة لإدارة “الصافاكس” لم تسمح بتحديد تاريخ إجراء صالون السيارات، بالنظر إلى أن برنامج المعارض يتم ضبطه سنة قبل التنظيم وبالتالي فإن كل التواريخ محجوزة مسبقًا”.

وأوضح أيضا أن برنامج إدارة قصر المعارض لسنة 2018 صب تركيزه على الصالونات الاقتصادية، كان آخرها تنظيم عدة تظاهرات في إطار النشاط المكثف لتشجيع المنتوج الوطني”.

ومن المرتقب أن تشارك في صالون السيارات جميع الوحدات التي انطلقت فعليًا في الإنتاج، على غرار مصنع “رونو” في وهران، و”هيونداي” في تيارت، ومصنع العلامة الألمانية “فولكسفاكن” في غليزان وعلامات أخرى.

كما يعول وكلاء السيارات على هذا الصالون للترويج لعلاماتهم، بهدف رفع المبيعات، والعمل على إفتكاك أكبر عدد ممكن من ملفات الطلبيات التي تصلهم من طرف الزبائن بعد الصالون.

وعرف سوق السيارات في الجزائر، حالة ركود كبيرة في الأشهر الأخيرة، إثر حملات المقاطعة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار” خليها تصدي”، مما ألحق خسائر كبرى، باعتراف مصنعي السيارات في الجزائر.