هذا هو عدد موظفي قطاع التربية الوطنية

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن قطاعها يتواجد به أزيد من 750 ألف موظف في جميع التخصصات عبر التراب الوطني.

وأضافت الوزيرة على هامش اجتماعها مع لجنة التربية والتعليم بالبرلمان ان عدد المؤسسات التربوية في الجزائر بلغ 27 ألف مؤسسة ، منها 18900 ابتدائية بنسبة بلغت 70 بالمائة.

كما أشارت بن غبريت أن الدخول المدرسي لموسم 2019/2018، شهد التحاق أزيد من 9 ملاين تلميذ بمقاعد الدراسة، نصفهم في الطور الإبتدائي.