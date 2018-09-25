بالفيديو.. تصدي “مبولحي” الأفضل في الدوري السعودي !

لا يزال “رايس مبولحي” يصنع الحدث في الدوري السعودي، حيث تم اختيار تصدياته الأفضل لحساب الجولة الثالثة في الدوري المحلي حسب قناة “دوري بلس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يختار تصدي “مبولحي” الأفضل في الدوري السعودي، فكرر ما فعله في الجولة الثانية.

وبات النجم الجزائري يكسب مكانة كبيرة بين الجماهير السعودية ككل بتصدياته الرائعة وبالروح الكبيرة التي يمتاز بها فوق أرضية الميدان.

وفي نفس السياق تم اختيار تصدي “مليك عسلة” كـ”5″ أفضل تصدي لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي.