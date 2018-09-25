بالفيديو…هكذا يحترف رئيس بلدية رعي الغنم

في حادثة أقل مايقال عنها أنها غريبة، إلا أنها في تركيا أمر طبيعي وشيء عادي، رئيس بلدية تركية يزاول مهنة الرعي وقت فراغه.

يظهر فيديو متداول عبر وسائط التواصل الإجتماعي، لعلي أوغورلو رئيس بلدية أولو قشلة بولاية نغيدة التركية.

وهو يزاول مهنة الرعي التي ورثها من أسلافه، رغم أنه رئيس بلدية، منذ إنتخابه عام 2014.

فهو يجمع بين رئاسة البلدية والعمل في رعي ماشيته، التي تقارب 500 رأس من الغنم.

و يقول أوغورلو: “عندما أخرج إلى المرعى أشعر وكأنني في عالم آخر، أشعر وكأنني ولدت مجددا”.