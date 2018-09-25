بلماضي يختار المدرسة الفرنسية ويصوت على ديشان زيدان وغوارديولا

إختار الناخب الوطني جمال بلماضي المدرسة الفرنسية في قائمة أفضل المدربين في العالم، خلال عملية التصويت على الجائزة التي يقدمها الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في كل عام.

وحصد ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا المتوج بمونديال 2018، جائزة أفضل مدرب متفوقا على زين الدين زيدان، وزلاتكو داليتش مدرب كروااتيا.

وصوت بلماضي على المدرب الفرنسي ديشان في المركز الأول، و زين الدين زيدان ثانيا، والمدرب الإسباني بيب غوارديولا في الموكز الثالث.