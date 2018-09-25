نادل مقهى بمطار وهران يقود شبكة لتهريب “الدوفيز”!

نجحت قبل يومين فصيلة الاستعلامات بالتنسيق مع الشرطة القضائية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، في إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة قدرته المصالح المختصة بـ60 ألف أورو، أي ما يعادل مليار و300 مليون سنتيم، كانت بحوزة مسافر حاول تهريبها نحو تركيا، في رحلة عادية عبر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية..

غير أن تفطن مصالح المراقبة على مستوى المطار، مكنت من تفكيك المخطط الذي تبين انه يضم شبكة متكونة من عدة أشخاص، الرأس المدبر تاجر بسوق المدينة الجديدة، بينما الوسطاء هما مسافر ونادل يعمل بمقهى المطار، وهي الفكرة التي حاولت الشبكة تجسيدها على أرض الواقع من خلال محاولة تهريب الأموال بمنحها للنادل، الذي يتواجد في آخر نقطة بالمطار، ليمنحها بدوره للمسافر الذي ينتظره شخص آخر بتركيا، لكن التدخل السريع لمصالح الاستعلامات مكنت من إفشال المحاولة، وتوقيف النادل والمسافر صاحب الـ34 سنة، وبحوزته العملة المهربة، وقد كشف عن الشركاء، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة السانيا، للنظر في قضيتهم، علما أن القانون يعاقب من يتعدى القيمة المنصوص عليها، وهي المعطيات التي تدفع ببعض التجار والبزناسية إلى البحث عن طرق أخرى خارجة عن القانون لتهريب العملة، لكن يقظة المصالح المعنية حالت دون ذلك.