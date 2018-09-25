والي باتنة يرد على إتهامه بإهانة الصحابي أبو هريرة

رد والي ولاية باتنة، عبد الخالق صيودة، على الفيديو الذي يظهر فيه وهو يتبادل الحديث مع إمام مسجد خلال زيارة عمل وتفقّد إلى بلدية بريكة، وتحدث فيه باستهزاء عن الصحابي الجليل أبي هريرة، بالتأكيد أن هناك أطرافا تصطاد في المياه العكرة وتحاول إسقاطه لقيامه بالتصدي لهم بقوة القانون.

واعتبر صيودة أن صاحب الفيديو المصور قد قام ببتر وانتزاع جزء كبير من كلامه، لجعله بعيدا عن سياقه الحقيقي، مؤكدا أن حديثه الودّي مع الإمام تناول نظافة البيئة والمحيط بصفة عامة، حيث أشار عليه بضرورة التطرق إليها في الخطب والدروس المسجدية باستعمال أسلوب بسيط ومباشر بعيداً عن الخطب الأكاديمية التي لا يفهمها عامة الناس، وذلك في إطار توعية المواطنين بأهمية التربية المدنية.

وأضاف الوالي أن زيارته لولاية بريكة ، كانت خلال تدشين أحد المساجد خلال شهر رمضان الفضيل المنصرم، حيث وقف على تدهور الوضع البيئي لذلك اغتنم فرصة تدشين أحد المساجد لينصح بتوعية المواطنين بأهمية النظافة، مؤكدا أن رده كان عفويا على اعتبار أن احد المواطنين كان يقاطعه بصفة كثيرة ويردد اسم الصحابي الجليل، مبديا استغرابه من بث الفيديو في هذا الوقت بالذات بعد مرور هذه المدة الطويلة من تصويره.

واتهم الوالي مروجي الفيديو بمحاولة تشويه صورته، وتقزيم جهوده التي جعلت من ولاية باتنة حسبه من أجمل المدن الجزائرية بشهادة زائريها كأنظف مدينة، مشيرا إلى أنه إنسان مؤمن ويضرب بيد من حديد كل من يمس بالقيم الأخلاقية والدينية للمجتمع؛ حيث قام بغلق المخامر وكل المؤسسات التي شهدت ممارسات غير أخلاقية.