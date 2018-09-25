"أكواريوس" لا يمكنها الرسو في ميناء فرنسي

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا غير مستعدة في الوقت الراهن للسماح لسفينة إنقاذ المهاجرين" أكواريوس" بالرسو وإنزال عشرات المهاجرين في ميناء مرسيليا.

و كشف الوزير، في تصريحات صحفية بشأن استعداد باريس للرد بالموافقة على طلب جمعيات خيرية بالسماح بإنزال 58 شخصا على متن السفينة في الميناء الواقع جنوب البلاد: "أنه في الوقت الراهن لا".

وأبرز لو مير، أن السفن يتعين أن ترسو في أقرب ميناء بموجب القوانين الأوروبية ومرسيليا ليس الأقرب، معتبرا أنه "في قضايا الهجرة يتعين التعامل مع الأمر بحزم ووضوح واحترام القوانين الأوروبية".

وتلقت الجمعيات الخيرية صدمة كبيرة، أمس الإثنين، بعدما ألغت سلطات بنما ترخيص السفينة "أكواريوس" ليضاف ذلك إلى منع رسو القوارب التابعة لتلك الجمعيات في الموانئ الإيطالية .