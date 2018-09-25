وزير الصناعة القطري يستطلع إمكانية تجسيد مشاريع سياحية بمئات ملايين الدولارات

تواصلت أمس زيارة وزير الصناعة والطاقة القطري محمد الصالح السادة وكذا سفير هذه الأخيرة بالجزائر أمس إلى ولاية جيجل.حيث خصص اليوم الثاني من هذه الزيارة لزيارة الجهة الغربية من الولاية من أجل الوقوف على إمكانيات الإستثمار السياحي بهذه الجهة من جيجل في ظل ما تخطط له الإمارة الخليجية من أجل توسيع مجالات التعاون مع الجزائر وبعث مشاريع استثمارية جديدة بعاصمة الكورنيش بعد مصنع بلارة للحديد والصلب الذي دخل حيز الإنتاج قبل نحو سنة. فبعد أن خصص اليوم الأول من زيارة الوزير القطري للصناعة الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة الجزائري إلى مصنع بلارة للوقوف على مدى تقدم الأشغال بهذا الأخير والدفع بوتيرة الأشغال ببعض الوحدات الهامة التي تعاني بعض التأخر وخصص اليوم الثاني من زيارة وزير الصناعة القطري لزيارة سواحل الجهة الغربية من ولاية جيجل حيث قام هذا الأخير والذي كان مرفوقا بسفير بلاده بالجزائر وكذا والي ولاية جيجل إضافة إلى عدد من الإطارات السامية بجولة عبر قوارب للنزهة عبر سواحل الجهة الغربية من جيجل وتحديدا تلك الممتدة بين بلديتي العوانة وزيامة منصورية حيث وقف الوزير القطري على ما تزخر به هذه الجهة من مناظر طبيعية وفضاءات سياحية رحبة يمكن أن توفر فرصا هامة للاستثمار القطري في المجال السياحي بالجزائر وهو ما أقره الوزير القطري الذي عبر عن انبهاره الشديد بما شاهده من مناظر طبيعية ومساحات خضراء ، مؤكدا بأنه سيقدم فور عودته إلى بلاده تقريرا إلى الجهات المختصة بقطر حول مضامين هذه الزيارة وما وقف عليه من فرص للاستثمار السياحي بالجهة الغربية من جيجل مبديا تفاؤله الكبير بانخراط بلاده في مشاريع سياحية بمئات الدولارات بولاية جيجل من أجل توسيع مستويات التعاون بين بلاده والجزائر من جهة وتوسيع دائرة الإستثمار القطري فوق تراب ولاية جيجل من جهة ثانية بعد الإنتهاء تقريبا من إنجاز مصنع بلارة للحديد والصلب الذي بني بشراكة بين البلدين والذي وصفه الوزير القطري بثمرة التعاون بين الإمارة الخليجية والجزائر .