السفير الفرنسي يكشف عن الإجراءات الجديدة للحصول على «الفيزا»

أزاح السفير الفرنسي في الجزائر كزافيي دريانكور الستار أمس عن الإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات الفرنسية في عملية الحصول على «الفيزا». هذا وقد أوضح السفير دريانكور بأن الدولة الفرنسية قد وضعت بعض التغييرات في الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرة القاضية بإجبار طالب الفيزا بتقديم الملف كاملا دون إنقاص الوثائق قائلا : «الإجراءات الجديدة تتمثل في أنه يجب على صاحب الطلب ملفا كاملا حتى وإنّ كانت لديه تأشيرات دائمة في السابق»، وفي ذات السياق فقد أشار السفير الفرنسي أمس الإثنين خلال تنصيب لجنة الصداقة الفرنسية الجزائرية بأنّ الإجراءات الجديدة قد أقرتها السلطات الفرنسية للشروع في العمل عليها الآن، كما أشار هذا الأخير من جهة ثانية خلال حلوله على المجلس الشعبي الوطني رفقة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بهدف تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية بأن الغرض من تنصيب هذه اللجنة يصبّ في وضع إطار لتبادل الآراء والتشاور بين البرلمانيين وإعطاء دفع قوي للدبلوماسية للبرلمانية تقوية الدبلوماسية البرلمانية، موضحا من جانبه بأن لجنة الصداقة البرلمانية تعد بمثابة النافذة الفاتحة لمختلف أطراف الحديث عن كل المسائل الإقليمية والدولية، ومضيفا أن لجان الصداقة هي اللجان المعززة للعلاقات بين البلدين حيث من شأنها إعطاء دفع قوي في تحسين العلاقات وتقريبها، ومن جهة ثانية فقد تطرق كزافيي دريانكور إلى مسألة اعتراف ماكرون حول ملف التعذيب واصفا القضية بالخطوة الإيجابية، وقال في هذا الصدد «خطوة جريئة تلك التي قام بها الرئيس ماكرون عندما اعترف باقتراف جريمة التعذيب والقتل على المناظل اودا