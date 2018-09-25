مديرية التربية تكشف عن تسخير 124 حافلة لنقل التلاميذ إلى المدارس

تمكنت مديرية التربية لولاية عنابة من وضع كل الترتيبات التي من شأنها أن تجعل من الدخول المدرسي لـ 2019/2018 أن يكون دخولا هادئا ومنظما ويتم في ظروف حسنة في جميع المؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاث الموجودة عبر تراب الولاية خاصة وأن أغلب المؤسسات على غرار الابتدائيات تمت بها الإصلاحات والترميمات التي سمحت باستقبال التلاميذ في ظروف جيدة .وفي هذا الصدد كشف مدير التربية لولاية عنابة «أحمد عياشي» في تصريح خص به أمس الاثنين جريدة «آخر ساعة» عن توفير النقل المدرسي للتلاميذ بسبب بعد المسافة بينهم وبين المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها. مشيرا إلى أن الإحصائيات تؤكد وجود 100 خط تؤهله 124 حافلة للنقل المدرسي منها 34 حافلة تابعة للبلديات و90 حافلة تم استئجارها لنقل التلاميذ خاصة تلاميذ الأحياء البعيدة إلى المؤسسات التربوية في الوقت التي قدمت فيها مصالح مديرية التربية كل الإحصائيات اللازمة حول تعداد التلاميذ للبلديات. كما تحدث ذات المسؤول عن الشروع الأسبوع الفارط في عقد لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين للتشاور والحوار في إطار احترام القانون لمناقشة كل المواضيع التي لها علاقة بالتشاور والحوار والوقوف على الإشكاليات -إن وجدت- لحلها في حينها وكذلك لضمان السير العادي للمؤسسات التربوية للسنة الدراسية 2019/2018 في ظل المنشور والإطار المنظم للدخول المدرسي في ظل الطريقة المفضلة المتمثلة في العمل الاستباقية والزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية للأطوار الثلاث للاضطلاع على ظروف التمدرس وشروط العمل والالتقاء بالفاعلين في القطاع.وتأتي هذه اللقاءات حسب الرجل الأول على قطاع التربية بعنابة بعد الاجتماعات الجماعية التي تم تنظيمها عشية الدخول المدرسي مع النقابات وفيدراليات أولياء التلاميذ والتي كانت ناجحة ويندرج ذلك في إطار العمل التشاركي واضطلاع الشركاء الاجتماعيين بكل جديد بالقطاع. وبالنسبة لمنحة التمدرس أكد الأخير بأن استقبال ملفات أولياء التلاميذ المؤهلين للاستفادة من المنحة المقدرة بـ 3 آلاف دج تم الشروع فيها منذ شهر جوان الفارط عبر المؤسسات ونسبة تسليم منحة التمدرس بلغت لحد الساعة الـ 91 بالمائة ولم يبق سوى بعض القوائم المتعلقة بالأولياء البطالين والمعوزين التي تخضع للتدقيق فيها لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء. كما عرج عن قضية الكتاب المدرسي التي استفادت منها كل المؤسسات التربوية في الآجال المحددة .