أمطار غزيزة تخلف أضرارا بأدرار

شهدت مدينة أدرار مساء أمس الإثنين، تساقطا معتبرا للأمطار، أدى لإجلاء صحي لشخصين نتيجة إصابتهم بصعقة كهربائية وحالة إغماء واحدة وانهيار جزئي لـ 07 منازل واحتراق العديد من العدادات الكهربائية، حسب الإحصائيات الأولية للحماية المدنية.

وأدى تساقط الأمطار المفاجئ إلى تشكل برك مائية وصعوبة لحركة المرور بالإحياء الرئيسية بمدينة أدرار نتيجة انسداد البالوعات فضلا عن دخول سيول الأمطار لبعض المحلات التجارية بسوق بودة.

وأكد رئيس خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية الملازم الأول لونيسي بوبكر تدخل المصالح خلال الساعات الأولى وتمركزت حول دائرة أدرار وبعض البلديات المجاورة.

وأضاف ذات الملازم، أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمجرد تلقي نشرية خاصة تحذر من غزارة الأمطار الرعدية المحتملة بالمنطقة وتم تجنيد كل أعوان الحماية المدنية بمن فيهم أولئك الذين في عطلة أو راحة.