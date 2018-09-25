إنشاء مؤسسات مصغّرة لشراء النفايات

كشف الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، أنّ القائمة على القطاع وضعت أمام الحكومة مشروع، وهو قيد الدراسة يخص جمع النفايات.

وقال كمال الدين بلطرش، خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، اليوم الثلاثاء، إنّ المشروع يتضمن إنشاء مؤسسة تهتم بالجمع الإيكولوجي للمغلفات.

وتعطي هذه المؤسسة، اعتمادات وتقوم الوزارة بتفعيل بصمة على كل منتوج، تفيد أن صاحبه استفاد من مبلغ لإعطائه، لكل من يقوم بجمع هذه التغليفات.

وأوضح بلطرش، أن كل شيء سيكون له ثمنه ويوجد من يشتريه.