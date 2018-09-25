السفير الهولندي: «منح للدراسة في هولندا لطلبة جامعات الوادي وورڤلة وبسكرة»

تعهّد بتأطيرهم لنيل شهادات عليا في الفلاحة

«تسهيلات للأساتذة الجامعيين لإجراء بحوث علمية وعمليات التكوين»

كشف سفير هولندا بالجزائر، روبير فان امبدن، عن إمكانية استقبال طلبة جامعات ورڤلة والوادي وبسكرة للدراسة وإعداد البحوث والتكوين في مجال الزراعي بالجامعة الهولندية «فاخ يينغن»، بالإضافة إلى مرافقة منتجي مادة البطاطا بهدف تحسين عملية التصدير إلى الخارج.

وأوضح السفير الهولندي بالجزائر، روبير فان امبدن، في تصريح خص به «النهار» على هامش الإعلان عن تنظيم الطبعة 18 «لسيبسا – سيما» الذي يعتبر أكبر صالون احترافي مخصص لتربية المواشي والعتاد الزراعي بإفريقيا، أنه بإمكان الطلبة الذين يدرسون بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة، وجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي وجامعة محمد خيضر ببسكرة الدراسة في جامعة «فاخ يينغن» الهولندية.

وقال السفير إن الجامعة الهولندية سترافق القطاع الفلاحي على غرار الطلبة الجامعين بتكوين الأساتذة في مجال الزراعي، خاصة زراعة مادة البطاطا باعتبار أن هذه الولايات تعرف قفزة نوعية في إنتاج هذه المادة.

مشيرا إلى أنه سيتم مرافقتهم كذلك في تطوير العديد من المشاريع المشاركة مع الجزائر في قطاع البستنة وإنتاج البيوت البلاستيكية.

وأكد من جهة أخرى رئيس منظمة فلاحة إينوف، أمين بن سليمان، أن هولندا اختيار موفق نظرا إلى قوة زراعتها وأنها أحد شركاء الجزائر وأكبر موردي بذور البطاطا للجزائر، مشيرا إلى أن هولندا من أكبر ثلاث دول مصدرة للفواكه والخضروات في العالم.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن الهدف من الصالون هو تنظيم القطاع الفلاحي والبحث عن منافذ التصدير للمنتجات الزراعية وتنظيم الشهادات والتعامل بحنكة مع الأسواق الدولية.

مضيفا أن وزارة التجارة بصدد التنسيق مع الشركات الخاصة لإعطاء دفع قوية للصادرات خاصة منها الفلاحية.