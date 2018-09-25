مصنع جديد لإنتاج 100 ألف سيارة «كيا» سنويا

افتتحه مجمّع «ڤلوبال ڤروب الجزائر» في منطقة جرمة بباتنة

المصنع الجديد يوفّر 2000 منصب شغل ويتمتّع بمواصفات عالمية ويراعي معايير السلامة والجودة

«ڤلوبال ڤروب الجزائر» يمنح 500 حافلة نقل مدرسي و2000 حقيبة مدرسية للتلاميذ «الزواولة»

افتتح مجمّع «ڤلوبال ڤروب الجزائر» مصنعا جديدا للسيارات من علامة «كيا»، في منطقة جرمة بولاية باتنة، أين يتم إنتاج وتركيب علامات «بيكانتو» و«ريو» و«سيراتو» و«سبورتاج»، بالإضافة إلى شاحنة 2500K الصغيرة.

وحسب بيان لمجمّع «ڤلوبال ڤروب الجزائر»، فإن المصنع الذي حمل اسم «ڤلوفيز» يوظف 2000 عامل في مرحلته الابتدائية، سترتفع فرص العمل به لأكثر من 5000 عامل في مرحلة التصنيع، مع رفع نسبة الإدماج الوطني إلى أزيد من 40 من المئة.

ويتمتع المصنع الجديد الذي يتربع على مساحة 50 هكتارا، بمواصفات عالمية عالية جدا من الحداثة، كما أنه يراعي معايير السلامة والشروط اللازمة لنيل شهادات الجودة.

وقد اكتمل بناء المصنع الجديد في شهر أوت الماضي، لتنطلق على الفور عمليات إنتاج السيارات به، حيث ينتج في مرحلة أولية أكثر من 50 ألف مركبة، على أن يتم مضاعفة طاقة الإنتاج في مرحلة التصنيع لتصل إلى 100 ألف وحدة.

وكان مجمع «ڤلوبال ڤروب الجزائر» قد أحدث فور شروعه في إنتاج سيارات «كيا» بالجزائر، زلزالا عنيفا وسط سوق السيارات بالجزائر، عندما أطلق سلسلة تخفيضات مغرية مست أغلب علاماته المنتجة بالجزائر، ووصلت إلى أكثر من 60 مليون سنتيم، وهي التخفيضات التي كان لها الأثر على مدار عدة أشهر على سوق السيارات بالجزائر.

من جانب آخر، ستستفيد وزارة الداخلية والجماعات المحلية من 500 حافلة من نوع «هيونداي» المصنّعة من قبل مجمّع «ڤلوبال ڤروب الجزائر»، حيث سيتم في المرحلة الأولى تزويدها بـ150 حافلة، وذلك من أجل استغلالها في النقل المدرسي، كما قررت إدارة المجمّع توزيع 2000 حقيبة مدرسية بكل لوازمها على التلاميذ المتمدرسين المعوزّين.

ووقّع مصنع «ڤلوبال موتورز إنديستريز» بباتنة اتفاقية مع ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لاقتناء 500 حافلة نقل مدرسي، يتكفل مصنع «ڤلوبال موتورز إنديستريز» بتسليم 150 حافلة في المرحلة الأولى، كما قررت إدارة المجمّع توزيع ألفي حقيبة مدرسية مجهزة بكل اللوازم المدرسية لكل السنوات التعليمية في الطور الابتدائي، تمنح للتلاميذ المعوزين للتخفيف عن عبء مصاريف الدخول المدرسي على أوليائهم.

وحسب بيان المجمع الصناعي، فإن الحافلات من نوع «كونتي» لعلامة «هيونداي تراكس أند باص» موجهة للنقل المدرسي، قصد تذليل الصعوبات أمام التلاميذ وتسهيل تنقلهم في المناطق النائية على مستوى 48 ولاية.

وجاءت هذه المبادرة في إطار التزام مجمع «ڤلوبال ڤروب الجزائر» الذي سبق وأن رافع من أجل التنمية المحلية وفك العزلة عن المناطق النائية.

كما تأتي المبادرة دعما لمجهودات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث يسعى «ڤلوبال ڤروب» للعمل على تحسين وتوفير الشروط الملائمة للمتمدرسين في إطار استراتيجية شاملة لتطوير جودة التعليم بالجزائر.

مشيرين إلى أن تلاميذ اليوم هم مهندسو وتقنيو وكذا صناعيو الغد الذين ستستفيد منهم المصانع الوطنية مستقبلا، ويشتهرون على المستوى المحلي وحتى العالمي، كما يمكنهم المساهمة في مجموعة مصانع «ڤلوبال ڤروب الجزائر» مستقبلا.