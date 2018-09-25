ميهوبي يدعو “ريفكا” للمشاركة في فيلم سينمائي

وجه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، دعوة للشاب فاروق بوجملين”ريفكا” للمشاركة في فيلم سينمائي يشارك فيه نجوم مواقع التواصل الإجتماعي.

ميهوبي قال في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر:

“مرحبا بك في فيلم سينمائي يجري الإعداد له منذ عام،لا يشارك فيه إلا نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، وأنت واحد منهم”.

هذا وأبدى وزير الثقافة الإعجاب بالشاب”ريفكا”،الذي نجح في استقطاب الآلاف من شباب الجزائر في عيد ميلاده في ساحة رياض الفتح.

للإشارة،عرفت ساحة رياض الفتح السبت الماضي،حضور جمهور غفير للاحتفال بعيد ميلاد “ريفكا” وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في المواقع الإعلامية.

هذا وصنعت فيديوهات الشاب فاروق بوجملين،على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل في الساعات الأخيرة، بعد حشد10آلاف شخص بساحة رياض الفتح بالعاصمة.