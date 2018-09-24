الإتحاد الأوروبي يعيد فتح تحقيقاته مع "البياسجي" ويهدد مشروع الخليفي

كان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قام في وقت سابق بفتح تحقيق مع نادي باريس سان جيرمان بخصوص تجاوزه قواعد اللعب النظيف ...

وهو التحقيق الذي إنتهى دون تسجيل أي شيء على النادي الفرنسي، غير أن الإتحاد الأوروبي أعلن اليوم أنه قرر فتح التحقيق مرة أخرى وبشكل معمق بخصوص الصفقات التي قام بها النادي في وقت سابق وحصوله على خدمات كل من البرازيلي نايمار والفرنسي مبابي. وهو الأمر الذي يجعل نادي العاصمة الفرنسية مهدد بعقوبات قاسية في حال تأكد التجاوزات.