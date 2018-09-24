تأهلنا مستحق.. والجمهور الجزائري كان مثاليا

قال حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري، إن فريقه استحق التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بالفوز ذهابًا وإيابًا على نادي اتحاد العاصمة.

وأضاف، في تصريحات صحفية بعد اللقاء: “واجهنا فريقًا كبيرًا، أشكر لاعبي المصري على الأداء القوي والرجولي، بعد أن وضعوا في اعتبارهم أنهم يمثلون مصر”.

وتابع: “التحضير للقاء كان صعبًا جدًا، خاصة التحضير النفسي لمواجهة فريق كبير، كنت حريصًا على إزالة الحمل النفسي من اللاعبين ليتفرغوا لتنفيذ التعليمات، منظر الجماهير الجزائرية رائع وتشجيع حماسي، نفس ما حدث من جماهير بورسعيد في المباراة الأولى”.

وأردف: “كنت قلقًا على لاعبي المصري، لأنها مباراة تتطلب خبرات كبيرة، والتي لا تتوافر معنا مثل المنتخب والأهلي والزمالك، ولكنهم أثبتوا أنهم بالإخلاص والالتزام يمكنهم فعل أي شيء”.

واستطرد: “أداؤنا كان جيدًا وفرصنا كانت أكثر، لم نخطف هدفًا بالصدفة، فرصنا كانت أخطر من الفريق الجزائري على مدار الشوطين، أهدرنا فرصًا واضحة لإسلام عيسى ومحمود وادي وأحمد جمعة”.

وقال: “لم نخسر أي مباراة طوال مشوار البطولة، فهو إنجاز لم يحققه فريق آخر في دوري الأبطال والكنفدرالية هذا الموسم، وأتمنى مواصلة المشوار، طموحنا كبير، وراض عما حققناه وفقا لظروفنا”.

واختتم: “أشكر الجماهير الجزائرية، وكذلك قوات الأمن، لم نشعر بأي مشكلة إطلاقًا، حققنا مكاسب كبيرة فنيًا ومعنويًا، أما جماهير المصري فهي تستحق هذه الفرحة، وأتمنى أن نجتهد في بطولة افريقيا والدوري”.