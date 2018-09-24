تدشين مصنع ڨلوفيز الجديد بباتنة

مصنع ڨلوفيز الذي شيّد في بلدية “جرمة” بولاية باتنة –شرق الجزائر-لأجل تركيب عدة أنواع من الماركة الكورية كيا”بيكانتو”، “ريو”،”سيراتو”و”سبورتاج”، بالإضافة إلى “الشاحنة K2500 الصغيرة مصنع ڨلوفيز يوظف 2000 عامل في مرحلته الابتدائية، سترتفع فرص العمل به لأكثرمن 5000عامل في مرحلة التصنيع ورفع نسبة الإدماج الوطني الى أزيد من 40 بالمائة. ڨلوفيز يتمتع بمواصفات عالمية عالية جداًمن الحداثة ويراعي معايير السلامةوالشروط اللازمة لنيل شهادات الجودة،كما تعزز الشركة قوتها بتكوين المهندسين والتقنيين،وتعتبر سيارات كيا الجزائر من أرقى الماركات المتخصصة في هذا المجال، بفضل تشجيع رئيس الجمهورية السيد: عبد العزيز بوتفليقة بالإضافة إلى مجهودات السلطات المحلية لولاية باتنة بدعم قطاع صناعة السيارات في بولاية باتنة.استطاعت ڨلوفيز لعلامة كيا الجزائر جذب انظار المراقبين والمهتمين بصناعة السيارات وبدعم من وزارة الصناعة من خلال تكثيف تواجدها على المستوى الوطني وإطلاقها للعديدمن حملات التحدي التي استطاعت من خلالها اثبات قدرةسياراتها لتغطية حاجيات السوق الوطنية وارضاء الزبون الجزائري. إن جوهر نجاح مشاريع ڨلوبال ڨروب الجزائر هو اعتمادهاعلى مبدأ أساسي في عملها وهو القوة في الابتكار،وخيرمثال على تجسيد هذا المبدأ هوالمصنع المتطور الجديد والكامل التجهيز الذي قام مصنع ڨلوفيز ببنائه في بلدية جرمة بمساحة 50 هكتارا، هذا المصنع والذي اكتملب نائه في شهرأوت2018،بدأمن فوره في انتاج السيارات، في مرحلة أولية بقدرة انتاج تصل أو تفوق 50000 وحدة، ثم 100000 وحدة في مرحلة التصنيع. إن مصنع ڨلوفيز الجديد لعلامة كيا الجزائر يمثل قفزةهائلة في تنويع القدرات الصناعية و على صعيد آخر و في إطار اتفاقية تم توقيعها بين كل من مصنع ڨلوبال موتورز إنديستريز بباتنة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لاقتناء 500 حافلة نقل مدرسي، تكفل مصنع ڨلوبال موتورز انديستريز بتسليم 150 حافلة في مرحلتها الأولية من قبل المصنع، بالإضافة إلى توزيع 2000 حقيبة مدرسية مجهزة بكل الأدوات حسب كل السنوات التعليمية في الطور الابتدائي، تم منحها للتلاميذ المعوزين والتخفيف عنهم من عبئ مصاريف الدخول المدرسي. الحافلات من نوع كونتي لعلامة “هيونداي تراكس أند باص”، موجهة للنقل المدرسي، قصد تذليل الصعوبات أمام وتسهيل تنقل التلاميذ في المناطق النائية على مستوى 48 ولاية. تأتي هذه المبادرة التزاما من مجمع ڨلوبال ڨروب الجزائر، الذي سبق وأن رافع من أجل التنمية المحلية وفك العزلة عن المناطق النائية.دعما لمجهودات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يسعى ڨلوبال ڨروب للعمل إلى تحسين وتوفير الشروط الملائمة للمتمدرسين في إطار استراتيجية شاملة لتطوير جودة التعليم بالجزائر، فتلاميذ اليوم هم مهندسو، تقنيو وكذا صناعيو الغد الذين سيذاع صيتهم على المستوى المحلي وحتى العالمي، وسيساهمون في مجموعة مصانع ڨلوبال ڨروب الجزائر مستقبلا.