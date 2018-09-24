تأجيل لقاء نادي بارادو - اتحاد الجزائر

تأجل موعد إجراء لقاء نادي بارادو - اتحاد الجزائر، لحساب الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، الذي كان مقررا يوم الخميس 27 سبتمبر (00:19 سا) بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر)، إلى يوم السبت 29 سبتمبر، حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم, دون أن توضح الهيئة المسيرة للمنافسة أسباب هذا التأجيل.

ويحتل اتحاد الجزائر الذي أقصي من الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقي، المركز الثاني في البطولة برصيد 12 نقطة، بمعية شباب قسنطينة ونصر حسين داي، لكنها تمتلك مباراتين متأخرتين.

بالمقابل يحتل نادي بارادو الصف السابع بمجموع 9 نقاط, وهو الذي خسر مواجهته الأخيرة في البطولة أمام شباب قسنطينة (0-2).

وتنطلق الجولة الثامنة من المحترف الأول يوم الخميس بالصدام المنتظر بين وفاق سطيف، المتأهل إلى المربع الذهبي من رابطة أبطال إفريقيا، والمتصدر شبيبة القبائل (00:18 سا)، وتتواصل يومي الجمعة والسبت.

للإشارة فإن لقاء مولودية الجزائر- شباب قسنطينة، تم تأجيله إلى الرابع أكتوبر.