حجز 2300 علبة حلويات وقطع غيار ودراجات هوائية بالميناء سكيكدة

تمكن عناصر مفتشية الجمارك بميناء سكيكدة، اليوم الاثنين، خلال معالجتها للباخرة الجزائر 2 التي قدمت من مدينة مرسيليا الفرنسية وكان على متنها 132 سيارة و 235 مسافر،

من حجز أكثر من 2300 علبة حلويات من ماركات عالمية وحوالي 700 كلغ فواكه بين ” كيوي ” و”برتقال”

بالإضافة إلى قطع غيار سيارات وشاحنات مستعملة وكذا درجات هوائية مستعملة،

وأسفرت ذات العملية على حجز حصة مهمة من أجهزة الكترونية من حواسب لوحات رقمية، وهواتف محمولة.

وخلال رحلة العودة التي انتقلت في نفس اليوم والتي كان على متنها 530 مسافر و289 سيارة تم حجز 60 خرطوشة سجائر من مالبورو كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية و 110 خرطوشة “شمة”

بالإضافة إلى دراجة نارية من الحجم الكبير تحمل ترقيم أجنبي قام صاحبها بتزوير هيكلها بعد بيع كل أجزائها الجديدة،

هذا وقد تم تحرير محاضر لأصحاب هذه المحجوزات وتسليمها للجهات القضائية للنظر فيها.