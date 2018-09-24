نادي الرفاع البحريني يصل إلى الجزائر لمواجهة المولودية

وصلت بعثة نادي الرفاع البحريني إلى الجزائر استعدادا لمواجهة فريق مولودية الجزائر لحساب إياب الدور 32 من كأس العرب للأندية الأبطال، وحظيت بعثة الرفاع باستقبال حار من قبل مسؤولي الفاف والنادي الجزائري الذين سهلوا مهمة دخول الوفد البحريني عبر مطار الجزائر الدولي.

وضمت البعثة 32 شخصا منها 21 لاعبا، كما استبعد الجهاز الفني للفريق الرفاعي المحترف السوري جهاد الباعور من قائمة الفريق المغادرة إلى الجزائر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الرفاع الشرقي الأخيرة في الجولة الثانية.

وكشفت الفحوص الطبية العاجلة التي أجريت للاعب جهاد الباعور عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب لنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وفور وصول البعثة استقرت بفندق الشيراطون بنادي الصنوبر، وفضل الجهاز الفني بقيادة المدرب علي عاشور منح اللاعبين راحة بعد رحلة طويلة امتدت لأكثر من 11 ساعة بدأت من البحرين مرورا بمدينة إسطنبول التركية وصول إلى الجزائر العاصمة.

وحرص مدرب اللياقة ريكاردو على إجراء تدريبات استشفائية للاعبين في النادي الصحي التابع للفندق لإراحة العضلات واسترجاع اللياقة البدنية، إضافة إلى المشي على الشاطئ في الفترة المسائية.

وسيخوض الرفاع أولى حصصه التدريبية في الجزائر اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لملعب 5 جويلية التي تقام عليه المباراة.