"توريرت موسى" تدعم مشروع بناء متحف معطوب

ستنظر محكمة تيزي وزو يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 في الدعوى التي رفعتها ب. نادية أرملة لوناس معطوب في حق شقيقة الراحل و أمه فيما يخص مصير الإرث الذي تركه زوجها . من جهة أخرى أصدر سكان قرية توريرت موسى واعمر بيان يدعمون من خلاله مشروع بناء متحف للراحل لوناس معطوب بمسكنه و أعلنوا عن إنشاء لجنة للتشاور و متابعة المشروع المشكلة من قبل جمعيات القرية موحدة مع مؤسسة لوناس معطوب.

عقد سكان قرية توريرت موسى واعمر ، يوم الجمعة 21 سبتمبر ، بقاعة الإجتماعات " ثاجمعث" جمعية عامة أصدروا خلالها أعضاء : لجنة قرية توريرت موسى ، لجنة قرية تيزي نتلاخت ،جمعية أولياء تلاميذ مدرسة مبارك معطوب ، الجمعية الثقافية " ثاقراولا " ، مؤسسة معطوب لوناس بيان تلقت "الخبر " نسخة منه أعلنوا من خلاله عن مساندتهم لمشروع تحويل منزل لوناس معطوب إلى متحف و مرافقته في مختلف مراحل إنجازه أي المشروع حيث أسسوا لجنة التشاور و المتابعة و حذروا من خلال ذات الوثيقة كل من يحاول تغليط الناس و زرع الشك حول هذا المشروع النبيل الذي كانوا في إنتظاره .موقف سكان القرية جاء لوضع حد لحملة التشكيك في أهمية المشروع .

من جهة أخرى أفاد المكلف بخلية الإتصال لمؤسسسة لوناس معطوب أن أرملة الراحل لوناس معطوب قد رفعت دعوى قضائية في حق ناعلجية أم و مليكة معطوب شقيقة الراحل حول قضية الميراث ستنظر فيها محكمة تيزي وزو يوم الأربعاء 10 أكتوبر الداخل. في هذا الصدد أشارت مصادر مقربة من السيدة بوختوشن ماليكة شقيقة لوناس معطوب إن هذه الأخيرة ترفض التنازل على كل ما تركه شقيقها لوناس من منزل و لباسه و ألاته الموسقية و عربته و غيرها من الأشياء التي ستوضع في المتحف فهي ملك عام ترفض بيعه أو تقسميه كونه يعبر عن ذاكرة و مشوار نضاله .