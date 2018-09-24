تنصيب اللجنة البرلمانية للصداقة بين الجزائر واليابان

أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية “عبد الحميد سي عفيف”،وبحضور السفير الياباني”كزويا أوقاوى” اليوم الإثنين،على تنصيب اللجنة البرلمانية للصداقة الجزائر واليابان، بمقر المجلس.

وأكد سي عفيف، بمثل هذه المبادرات التي تقودها مجالس وهيئات منتخبة من الشعب، تعتبر محرك جديد لإدارة القضايا الدولية، والعلاقات بين الدول.

كما أوضح أن الإصلاحات السياسية من خلال الدستور هي التي منحت الجان البرلمانية للصداقة المكانة المرموقة والمتميزة كممثل للديبلوماسية الجزائرية.

ومن جهة أخرى، ثمّن السفير الياباني دور المجموعات البرلمانية للصداقة، في تقريب الشعوب من خلال ممثليهم.

وإعتبر سفير اليابان بالجزائر الديبلوماسية البرلمانية تكملة للديبلوماسية الرسمية.

كما أشار إلى وجود زيارات مرتقبة لمسؤولين سامين من جزائريين إلى اليابان من أجل المشاركة في عدة لقاءات علمية.حسب موقع للبرلمان الجزائري.

للإشارة تم إنشاء المجموعة البرلمانية للصداقة اليابان – الجزائر، السنة الماضية وتضم حوالي 30 عضو.