أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي THINQ® تدخل أسواق جديدة من أجل توفير مساعد غوغل

سيكون المزيد من مستخدمي أجهزة تلفزيون إل جي الكترونيكس قادرين على استخدام مساعد غوغل (Google Assistant) في أجهزة 2018 المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ خلال الربع الرابع من السنة. ستقدم إل جي نظام مساعد غوغل في 7 أسواق أخرى وهي استراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا والمملكة المتحدة وذلك مع دعم يصل إلى خمس لغات. يعتبر هذا التوسّع جزءا من استراتيجية إل جي العالمية للرفع من مستوى حلول التعرّف على الصوت التي تمّ تعزيزها بمنصة إل جي ThinQ ومساعد غوغل المدمج فيها. أعلنت إل جي لأول مرّة عن دمج مساعد غوغل في أجهزة التلفزيون التابعة لها خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية لسنة 2018 مع ظهور هذه الخدمة لأول مرّة في الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الثاني.

سيكون مساعد غوغل متاحا على جميع أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي والمعتمدة على الويب في الأسواق الجديدة، موفّرة مجموعة كبيرة من الميزات ومعزّزة بإمكانية الوصول بلغات متعددة. بفضل مساعد غوغل المدمج، ستوفر أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ للمستخدمين تجربة انسيابية تمكّنهم من إدارة مهامهم اليومية، والحصول على الإجابات أو التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة معها. يكفي أن تضغط على زرّ الميكروفون باستمرار وأن تطلب المعلومات، من قبيل، التوقعات الجوية، أوقات عمل المطاعم القريبة، آخر النتائج الرياضية أو إطفاء الأضواء دون قطع تجربة المشاهدة. كما يمكن للمستخدمين كذلك استعادة اللحظات المفضلة لديهم من خلال عرض الصور عبر صور غوغل.

من خلال الاستعانة بمساعد غوغل، يمكن لأجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي أن تكون مركزا للمنزل الذكيّ، عبر توفيرها إمكانية الوصول إلى مختلف الأجهزة من قبيل المكانس الكهربائية الآلية، منظمات الحرارة، أجهزة تنقية الهواء أو الإضاءة الذكية. يتوافق مساعد غوغل مع أكثر من 5000 جهاز ذكي لمئات العلامات التجارية الشهيرة، مما يجعل من السهل التحكم في مكبرات الصوت والأجهزة المنزلية الذكية الأخرى المتصلة عبر الواي فاي أو البلوتوث. يمكن للعملاء في الأسواق الناطقة بالإنجليزية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وصل أجهزة غوغل المنزلي Google Homeإلى أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي لإرسال الأوامر الصوتية مباشرةً من مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم. وستصبح هذه الميزة متاحة للعملاء في فرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية بحلول نهاية عام 2018. وسيتم توسيع التوافق مع الأجهزة التي تدعمها أمازون ألكسا Amazon Alexa - المتاحة حاليًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة - إلى أستراليا وكندا أيضًا.

وعلاوة على دمج مساعد غوغل، تستخدم أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم العميق الحصرية من إل جي التي تتيح للمشاهدين استخدام اللغة الطبيعية لتوصيل هذه الأجهزة بسرعة وسهولة إلى أجهزة خارجية أو البحث عن معلومات أو محتوى معين بمجرد إصدار طلب شفوي. وليس تغيير المحطات التليفزيونية، أو رفع مستوى الصوت أو خفضه، أو إيقاف التشغيل عند انتهاء العرض، أو تذكيرك بقرب انطلاق بث أحد العروض المفضلة لديك، أو العثور على أفضل محتوى للمشاهدة - سواء عبر الكابل أو على الهواء أو خدمة البث - إلا بضع طرق تساعد من خلالها تقنية ThinQ المشاهدين على الاستمتاع بتجربة المشاهدة اليومية.

وصرّح السيد برايان كوون، رئيس شركة إل جي للترفيه المنزلي، أنّ" رؤية إل جي هي أن تصبح علامة رئيسيًة في جميع المجالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى فلسفتنا المتعلقة بالمنصة المفتوحة والشراكة المفتوحة والاتصال المفتوح". وقال إنّه: "بالإضافة إلى الجودة التي لا تضاهى للصورة المقدّمة من أجهزة تلفزيون إل جي الفاخرة، فإنّ مساعد غوغل يقدم للمزيد من المستخدمين مستوى جديدا من الذكاء في المنزل، بما يتماشى مع مهمة إل جي الرامية إلى تحسين الحياة اليومية لعملائها من خلال تكنولوجيا التفكير الاستشرافي".

زائرو معرض إيفا ببرلين مدعوّون للتوقف عند مساحة العرض الخاصة بإل جي بالرواق 18 لمشاهدة عرض تطبيقي على أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ المعزّزة بمساعد غوغل، وسيجربون في نفس الوقت أفضل ما قدّمته تكنولوجيا أوليد OLED مثل نظام كانيون أوليد (OLED Canyon) الغامر.

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بعض المعلومات حول شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي شركة مصنّعة رائدة في مجال أجهزة التلفزيون، والأنظمة السمعية البصرية، والشاشات، وأجهزة العرض والحواسيب المحمولة. والشركة مبتكر معروف في مجال التصنيع لريادتها في مجال أجهزة التلفزيون أوليد(OLED) التي أحدثت ثورة في فئة الأجهزة الممتازة. وتلتزم إل جي بتحسين حياة المستخدمين من خلال توفير أجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة التي تقودها أجهزة إل جي أوليد(OLED TVs) الرائدة وإل جي سوبر يو إتش دي(LG SUPER UHD TVs) الحائزة على عديد الجوائز والمتميّزة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع على الرابط www.LG.com .