العاصمة: تحصيل أزيد من 160 مليون دج في إطار الحملة الــ 16 لصندوق الزكاة

بلغت الإيرادات الإجمالية لصندوق الزكاة، بولاية الجزائر خلال سنة 2017 المحصلة في إطار الحملة السادسة عشر أزيد من 160 مليون دج .

وبحسب المدير الولائي للشؤون الدينية و الأوقاف زهير بوذراع، أنّ الإيرادات الإجمالية لصندوق الزكاة بولاية الجزائر المحصلة خلال الحملة السادسة عشر سنة 2017 بلغت 160 مليون دج و 554 مليون سنتيم.

وقال أنه مقارنة مع الحملة الماضية تم تسجيل زيادة قدرت ب 650 مليون سنيتم وتعد هذه الحصيلة المالية التي تم تسجيليها بالولاية

في إطار صندوق الزكاة الأحسن من نوعها منذ سنة 2003 تاريخ انطلاق المشروع.

وقد بلغ عدد العائلات الفقيرة والمعوزة على مستوى ولاية الجزائر التي استفادت من حصص مالية في إطار هذا المبلغ أزيد من 30.000 عائلة.

بواقع 5.000 دج لكل منها يتم صبه مباشرة في رقم الحساب الجاري لكل مستفيد.

حيث تم تنظيم هذه السنة سبعة 07 عمليات توزيع للزكاة بمختلف أنواعها لفائدة هذه العائلات الفقيرة، حيث أن ولاية الجزائر نموذجية في هذه التجربة.

و أفاد كذلك بأن عملية توزيع هذه الإعانات تتم عقب عمليتي التحري والتحقيق الميداني السريتين “حفاظا على كرامة الفقراء.

وهم الذين كانوا قد أودعوا في وقت سابق ملفا مدعما بالوثائق الثبوتية على مستوى اللجنة القاعدية أو المسجدية

القريبة من مقر سكناهم.

في حين يتم ضبط القائمة النهائية على مستوى اللجنة الولائية التي تتابع ملف صندوق الزكاة .

وأوضح المسؤول أن صندوق الزكاة، يعتمد في تحصيل إيراداته على طريقتين ويتعلق الأمر بالتحصيل المباشر من خلال الحساب الجاري البريدي وبلغ نسبته 11 بالمائة.

وكذا التحصيل غير المباشر من خلال الصناديق الموزعة عبر مساجد مقاطعات ولاية الجزائر التي بلغت فيها نسبة التحصيل 88 بالمائة.