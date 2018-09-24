سعر البترول سيرتفع أكثر.. وهي فرصة للجزائر

يتوقع الوزير الأسبق والخبير المالي عبد الرحمن بن خالفة، ارتفاع سعر البترول في الأسواق العالمية نتيجة لما انبثق عن اللجنة الوزارية لاجتماع الأوبك الأحد بالعاصمة، مثمنا الدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية لنجاح هذا اللقاء.

واعتبر بن خالفة أن لقاء الأوبك كان ناجحا، وسينجر عنه ارتفاع في سعر البترول، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى خفض عجز الميزانية في الجزائر، والذي تعدى في السنة الماضية الـ200 مليار دينار ليؤكد أنها الفرصة الأمثل لتغيير نمط الاقتصاد في الجزائر.

وقال الخبير المالي أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك -خلال اجتماعها العاشر الذي دام يوما واحدا- اتفقت على متابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي وهو ما أعطى للسوق النفطية رؤية واضحة.

وفي سياق متصل، شدد بن خالفة لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى أمس، على ضرورة إعادة النظر في نمطية الاقتصاد الوطني، حيث يتوجب –حسبه- تحريك الاقتصاد الوطني بفتح باب الاستثمار الأجنبي وإعادة النظر في قانون الاستثمار، ليقول “لا نستطيع تطوير قطاع التصدير في الجزائر ونحن نملك شركات جزائرية مائة بالمائة”، داعيا في ذات السياق إلى فتح مكاتب للصرف لتحريك العملة الوطنية والنهوض بالقطاع الاقتصادي.

وأضاف الوزير الأسبق للمالية، على أنه من بين القطاعات التي وصلت إلى مستوى جيد، هما قطاعا الفلاحة والصناعة مقارنة مع قطاع الخدمات الذي وصفه بالسيء، داعيا إلى الاهتمام أكثر بملف المالية والانفتاح الاقتصادي، وكذا الإصلاحات الهيكلية وجعله من أولويات البرامج الرئاسية.