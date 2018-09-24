زعلان : استلام مشروع خط السكة الحديدية البيض- المشرية آفاق 2020

قال عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل، أنه من المرتقب إستلام مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولاية البيض ومدينة المشرية بالنعامة في آفاق 2020.

وأبرز الوزير خلال زيارة تفقدية إلى ولاية البيض، أن استراتيجية دائرته الوزارية تعمل على تنويع وسائل النقل والربط بين مختلف ولايات الوطن.

بهدف النهوض بمختلف القطاعات، مبرزا أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين البيض والمشرية، على على طول 130 كلم ذو أهمية بالغة.

علما أن الشطر الأكبر منه يمر عبر تراب ولاية البيض والمقدر بـ95 كلم.

وأضاف الوزير أن هذا الخط يكتسي أهمية كبيرة فهو يربط ولاية البيض بولايات الشمال والجنوب عبر محطة المشرية التي يمر عبرها خط السكة الحديدية وهران- بشار.

فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 55 بالمائة، حيث تم الإنتهاء من إنجاز 21 منشأة فنية لتبقى 6 منشآت أخرى من هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدر بـ46 مليار دج قيد الإنجاز.