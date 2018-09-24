وزارة الداخلية تُحمل ديوان الأرصاد الجوية مسؤولية الفيضانات

حملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الإثنين، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مسؤولية الفيضانات الأخيرة التي ضربت عدة ولايات بالوطن.

وحسب تصريح مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم، في تصريح خص به الغذاعة الوطنية، ان الديوان الوطني للارصاد الجوية لم يصدر أي نشرية خاصة من اجل تحذير المواطنين من إضطراب جوي خطير.

وأضاف ذات المتحدث، أن الفيضانات التي عرفتها ولاية قسنطينة مؤخرا، سببها كمية الامطار الكبيرة التي تساقطت وبلغت 80 مم في أقل من نصف ساعة فقط.

وتابع ان كمية الامطار هذه، تعادل كمية أمطار تتساقط خلال 3 أشهر كاملة.