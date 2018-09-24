وزارة التضامن تنظم الطبعة الرابعة لنيل جائزة مكافحة العنف ضد المرأة

ستنظم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مسابقة وطنية لنيل جائزة مكافحة العنف ضد المرأة في طبعتها الرابعة.

والمخصصة للعمل الجمعوي “أفضل حملة تحسيسية توعوية وعمل تكفلي للجمعيات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة سنتي 2017 و2018.

وحسب الإعلان الذي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن المسابقة مفتوحة لكل الجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة.

والناشطة في مجال حماية ترقية المرأة، كما تودع طلبات المشاركة في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2018.

يرجى الإطلاع على شروط المشاركة في المسابقة وسحب إستمارة الترشح على الموقع الإلكتروني للوزارة:

www.msnfcf.gov.com