بالفيديو.. بلفوضيل يضيع هدف محقق ويحرم هوفنهايم من الفوز

فوت الدولي الجزائري، اسحاق بلفوضيل، الفوز على ناديه هوفنهايم، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي بوريسيا دورتموند، والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وشارك بلفوضيل، بديلا في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من البوندسليغا، أين أقحمه مدربه في الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء.

وأهدر بلفوضيل، فرصة تسجيل هدف الفوز لصالح فريقه، عندما لم يحسن استغلال الفرصة التي أتيحت له في الدقيقة 92، أمام شباك شاغرة.

وبهذا ضيع بلفوضيل، وناديه هوفنهايم، الفوز، رغم أن دورتموند، لعب منقوصًا بعد طرد لاعبه ديالو، في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.