أجواء متقلبة وأمطار رعدية على الولايات الشمالية بداية من اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عدم الإستقرار في حالة الطقس بداية من مساء اليوم خاصة على الولايات الداخلية والأوراس.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تعود الأجواء إلى عدم الإستقرار من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة.

وستكون الأمطار الرعدية منتظرة على الولايات الشمالية وبالمرتفعات الداخلية والأوراس خصوصا يوم غد الثلاثاء.

كما ستشهد المدن الجنوبية تساقط أمطار رعدية خاصة بشمال الصحراء، الجنوب الغربي ومنطقة الواحات.

كما تنتقل الأمطار إلى الولايات الساحلية خاصة الساحلية الشرقية بداية من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل