تأخر كبير في إنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي بجامعة خميس مليانة

تحصي جامعة “جيلالي بونعامة” بخميس مليانة في عين الدفلى أكثر من 23 طالبا منهم ألفان مسجلون ضمان صفوف الدراسة الماستر، في حين استقبلت منذ أيام 3500 طالب جديد ممن تحصلوا على البكالوريا، وتبلغ طاقة الاستيعاب 11 ألف مقعد بيداغوجي فقط موزعة بين المجمع القديم والملحقة ما حتم على الإدارة استغلال كل أيام الأسبوع من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء.

استفادت الجامعة من حصة 8 آلاف مقعد بيداغوجي جديد منذ عشرية كاملة، غير أن المشروع لم ينطلق إلا منذ 3 سنوات فقط من خلال الحصول على الغلاف المالي المخصص للعملية، غير أنه كان قد استنفد لفائدة الدراسة فقط، ليتم تسجيل المشروع سنة 2013 وتنطلق الأشغال في السنة التي بعدها على أن يسلم المشروع خلال السنة المقبلة بعد تخفيض عدد المقاعد إلى 6 آلاف فقط بلغت حصة ألف مقعد منها نسبة إنجاز لم تتعد 90 من المائة، حيث من المتوقع استلامها مع نهاية ديسمبر القادم، بينما تكون الحصة الأخرى غير متجاوزة نسبة 50 من المائة.

وبخصوص المكتبة المركزية التي كان من المفروض استلامها أيضا لم تتعد نسبة إنجازها 90 من المائة بدورها، ليبقى التجهيز والوضع في الخدمة ينتظر زمنا غير معلوم، ولمجابهة الوضعية الراهنة تعمل إدارة الجامعة على استغلال – أيام في الأسبوع لتمكين الطلبة من الدراسة بما فيها أيام السبت من خلال اعتماد توقيت مكثف من الثامنة إلى السادسة مساء أي بزيادة ساعة واحدة عن توقيت الموسم الماضي، وهو ما يفرض توقيت توفير 5 دقائق للراحة بين الدروس فقط بعد أن كان 10 دقائق خلال الموسم الماضي، بينما ستعرف حصص الأعمال الموجهة حضور 40 طالبا عوض 25 مثلما كان الموسم الماضي ناهيك عن استغلال كافة المدرجات والمخابر بشكل كامل ودون انقطاع خلال اليوم.

وبخصوص التأطير البيداغوجي، فقد تدعمت الجامعة بحصة 48 أستاذا مساعدا لدعم جهود 772 أستاذ يزاولون في الوقت الراهن، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 أستاذ في حين يبقى العجز جزئيا مسجلا في تخصصات الإعلام الآلي واللغة الفرنسية والإنجليزية والرياضيات، إذ تم فتح مناصب لاستقطاب المختصين، خصوصا أن الجامعة استفادت من حصة 110 مسكن لفائدة الأساتذة، فضلا عن استلام حصة 99 منصبا لفائدة طلبة الدكتوراه المسجلين في نظام “أل. أم. دي”.