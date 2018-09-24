هكذا رد ميهوبي على توقيع 100 مثقف جزائري عريضة ضده!

رد لأول مرة، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، على الهجوم الأخير ضده وتوقيع 100 مثقف جزائري عريضة ضد وزارة الثقافة، وقال ميهوبي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذا الأمر "يدخل في حيوية المشهد الثقافي الجزائري."

وتابع يقول: "أحياناً يكون الجرس يدفع للالتفات إلى مجموعة من المثقفين وعلينا التفاعل معه بإيجابية، ربما بعض الأشياء لها خلفيات أخرى لكنني أحترم هؤلاء المثقفين الذين يريدون أن يتسع المجال، وأن تتوفر البيئة الصحية لإنتاج ثقافي مستديم وهذا الذي نعمل لأجله. التوقيت صعب... في ظل نقص الإمكانات ولكننا نهدف لتحسين البيئة الثقافية."

الجدل الدائر حول فيلم «أحمد باي»

كما تطرق ميهوبي خلال الحوار للجدل الدائر حول فيلم "أحمد باي" ومشاركة الفنان الفرنسي جيرار دو بارديو فيه،

وقال وزير الثقافة:

"بعض الناس فهموا أن التعاقد مع فنان عالمي مثل جيرار دو بارديو أمر سيضر بالعمل، هو صاحب باع طويل أكثر من 50 عاماً في الحضور والتأثير في المخيلة السينما العالمية. نحن لا نخوض في حياة الفنان الشخصية. كل فنان له حياته الخاصة وهو مسؤول عنها. أنا أريد أن آخذ من هذا الفنان هذا الجانب الإبداعي في هذا المشروع السينمائي. هل خاض المصريون مسيرة ضد إليزابيث تيلور لأداء دور كليوباترا؟ هل خرج الليبيون ضد أنتوني كوين في دور عمر المختار؟ للأسف، حاول البعض إعطاء هذه الضجة غطاء حول حياة هذا الفنان، في حين أنه رجل له إلمام كبير بالثقافة العربية، وهو أحد المعجبين بأم كلثوم ويقرأ لابن رشد. ننتظر أن نشاهد فيلماً ناجحاً من أنجح الأفلام السينمائية التي تتناول شخصيات المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي."