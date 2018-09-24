ولد قدور : المغاربة أحرار في وقف الأنبوب الجزائري المار عبر ترابها

نفى الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف العمل بأنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر المغرب باتجاه اسبانيا .

وأكد ولد قدور خلال ندوة صحفية عقدها اليوم، بالمقر الاجتماعي لسوناطراك بالعاصمة إن المغاربة أحرار في ما إذا أرادوا توقيف أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر ترابها، معتبرا ذلك أمرا جيدا بالنسبة للجزائر".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرا خبر مفاده وقف العمل بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا والذي يمر عبر التراب المغربي.