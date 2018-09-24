ندوة وطنية لتسيير الكوارث شهر أكتوبر

أعلن المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الطاهر مليزي، اليوم الإثنين، عن تنظيم ندوة وطنية أواخر أكتوبر الداخل.

وهذا لتقييم مدى نجاعة النصوص التشريعية الخاصة بتسيير الكوارث في الجزائر والمتعلقة بقانون 1985.

و الذي أثري بقانون 04-20 الخاص بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث

ولدى إستضافته في فوروم الإذاعة، أفاد مليزي أن هذه النصوص بحاجة إلى تحيين، في ظل التغيرات المناخية الحالية.

والتي وصفها بالجديدة بالنسبة إلى بلادنا، بالنظر إلى شدتها وحجم الأضرار التي تخلفها.

و أضاف ذات المتحدث أن هذه الندوة ستكون بالإعتماد على تقييم حجم الكوارث وأوضاع المخاطر، سيما الفيضانات التي إجتاحت 24 ولاية مؤخرا.