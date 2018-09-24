لهذا السبب باشرت الجزائر في إحصاء الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين إبان الاستعمار

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس الأحد بأن دائرته الوزارية باشرت إحصاء كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 و ذلك من خلال مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير، معتبرا ذلك "ليس من أجل التباهي وإنما لتعريف الشعب الجزائري بما ارتكب ضده خلال تلك الفترة".

وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر لحسن زغيدي بأن هذه الخطوة من قبل وزارة المجاهدين جاءت كرد على تحريك موضوع الذاكرة من قبل فرنسا باعترافها بجريمة اغتيال موريس اودان"، مؤكدا أن هذه الخطوة "مقبولة وناجعة بل ومنطقية".

وأكد الدكتور زغيدي لـ"البلاد"، انه حان الوقت لإصدار كتاب أو دراسة تعنى بهذا الموضوع، تشمل كل فترة الاحتلال بأيامها وأعوامها لكون الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين من قبل فرنسا تعتبر من أشنع الجرائم ضد الإنسانية في العالم".