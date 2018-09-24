أمريكيان يبيعان منزلهما لاصطحاب طفلتيهما في رحلة تثقيفية حول العالم

يعتبران أن التثقف عبر السفر أكثر أهمية من ارتيادهما المدرسة

24/09/2018

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نشرت : المصدر موقع "24" الإماراتي الاثنين 24 سبتمبر 2018 15:00

ينوي زوجان بريطانيان ينتميان للطبقة المتوسطة بيع منزلهما وكافة موجوداته، بهدف توفير مبلغ كاف لاصطحاب طفلتيهما في رحلة تثقيفية حول العالم، ويعتبر الزوجان ناتالي ووليام جودكر (30 عاما) تثقيف ابنتيهما عبر السفر أكثر أهمية من ارتيادهما المدرسة لذا فقد اتخذا قرارا حاسما ببيع جميع ممتلكاتهما لتوفير فرصة للصغيرتين لزيارة أكثر من 20 دولة مختلفة حول العالم، ويخطط الزوجان لقضاء شهر كامل في كل بلد، أثناء رحلتهما التي ستبدأ في جانفي القادم من مدينة دبي، باتجاه الهند وسريلانكا، مرورا بأستراليا ونيوزلندا وانتهاء بفيجي.

يخططان لتوثيق رحلتهما بكل تفاصيلها على مدونة إلكترونية

ومن المزمع أن يستخدم الزوجان الأموال التي سيجنيانها من بيع منزلهما وممتلكاتهما لتمويل الرحلة، إضافة إلى مبلغ يقومان حالياً بادخاره من عملهما ويعتقد الأبوان بأن الرحلة ستكون فرصة تثقيفية وتعليمية لا مثيل لها لطفلتيهما اللتان تتلقيان تعليمهما في المنزل في الوقت الحاضر، وتقول ناتالي معلقة على الرحلة المزمعة "نأمل أن نسافر لمدة عام على الأقل، وقد تمتد رحلتنا لأكثر من ذلك نود أن ننغمس في الثقافات المختلفة ونتذوق الطعام من جميع أنحاء العالم، ونزور المعابد والمعالم السياحية في البلدان التي سنزورها"، يذكر بأن الزوجين اللذين يعملان كمساعدين أكاديميين للتلاميذ المصابين بالتوحد، يخططان لتوثيق رحلتهما بكل تفاصيلها على مدونة إلكترونية، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. المدرسة