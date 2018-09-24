لهبيري يستقبل سفير اليابان بالجزائر

إستقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، صبيحة اليوم الإثنين، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سفير اليابان بالجزائر، كازويا أوقاوا.

وحسبما أفاد بيان للمديرية العامة، تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين، لا سيما في مجال التدريب الشرطي المتخصص.

و تطوير الأداء العملياتي لمواجهة كل أشكال الجريمة، مؤكدين على أهمية تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

وأضاف ذات المصدر، أن السفير الياباني، أشاد بإحترافية ومهنية الشرطة الجزائرية على الصعيد الإقليمي والدولي.