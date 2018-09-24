البوسنة: اعتقال مهاجر جزائري بحوزته أسلحة في سراييفو

اعتقلت أجهزة الأمن البوسنية جزائري وسوري، أمس الأحد 23 سبتمبر، في سراييفو، وبحوزتهما عدة أسلحة وفقا لما أعلنت عنه الشرطة البوسنية، اليوم الاثنين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة البوسنية سوافدا كولديا: “في الوقت الحالي لا نعرف ماذا كانوا يعتزمون القيام به.، وأضافت “إن الرجلين حاولا الفرار عندما طلبت الشرطة أوراقهما، لكنهما اعتقلوا بسرعة”.

وهذه هي المرة الأولى التي تكتشف فيها الشرطة البوسنية أسلحة نارية بين المهاجرين الذين يعبرون البوسنة بأعداد كبيرة منذ بداية العام ، متجهين إلى أوروبا الغربية.

وداهمت الشرطة عدة أماكن مرتبطة بهذين الشخصين، وقال المصدر “تم العثور على بندقية وأربعة مسدسات وكاتم صوت وأكثر من مئة رصاصة من عيارات مختلفة وتم ضبطها.”

وكان المواطن السوري البالغ من العمر 34 عاماً مسجلاً رسمياً من قبل سلطات الهجرة ، فيما تحققت الشرطة اليوم الاثنين في وضع الجزائري البالغ من العمر 23 عاماً.