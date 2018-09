نتنياهو يلتقي السيسي في نيويورك

قال مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يقدم المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه المزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين مصريين.

ويسافر نتنياهو، الثلاثاء، إلى نيويورك وسيجتمع أيضاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحال إتمام اللقاء سيكون الثاني العلني بين السيسي ونتنياهو، منذ تولي السيسي حكم مصر في جوان 2014، والأولى في الولاية الثانية للسيسي (2018-2022).

وفي سبتمبر 2017، التقى السيسي، نتنياهو، في نيويورك، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضاً آنذاك.

وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في شهر أفريل 2014 بعد رفض الجانب الإسرائيلي وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى في سجون الاحتلال.

Israel's Netanyahu to meet Egypt's Sisi in New York: Israeli official https://t.co/eyTxFRKdpH