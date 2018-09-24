المعطوبون يفضون اعتصام "حوش المخفي"

تراجعت التنسيقية الوطنية لمتعاقدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق اليوم، عن حركتها الاحتجاجية التي كانت تستهدف قلب العاصمة، وأجمع أفرداها على فض الاعتصام طواعية ، بعد سلسلة من المواجهات بين الآلاف من قوات مكافحة الشغب التابعة لجهاز الدرك الوطني و والآلاف من منتسبي التتسيقية القادمين من حوالي 30 ولاية.

أرجع مروان بصافة ، المنسق الوطني للعسكريين السابقين الغاضبين في اتصال بـ "الخبر "، سبب التراجع عن مواصلة الاعتصام الذي دام 6 أيام متتالية بحوش المخفي بولاية بومردس، إلى "القوة المفرطة التي استعملتها قوات مكافحة الشغب" ناهيك عن ، ارتفاع حصيلة المصابين إلى حوالي 100 فرد غالبيتهم تعرض إلى جروح خطيرة على مستوى الرأس والصدر، و أكد ذات المتحدث، أن قرار التراجع إتخذ بإجماع أعضاء المكتب الوطني و ممثلي المكاتب الجهوية صبيحة اليوم ، وهو كما قال "انسحاب ظرفي متبوع بإخلاء منطقة "حوش المخفي" قبل تعفن الوضع، وستجابة إلى نداءات جهات محلية دعت إلى ضرورة مساهمة هؤلاء المحتجين في عودة السكينة إلى المنطقة وتجنيب أبنائها متاعب المواجهات التي عاشوها على مدار 6 ليال متتالية، حسبما أكده قياديون في التنسيقية.