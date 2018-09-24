اعتقال مهاجر جزائري بالبوسنة

قالت شرطة البوسنة اليوم الاثنين إنها اعتقلت مهاجرا جزائريا رفقة آخر من سوريا وعثرت على أسلحة مخبأة أثناء مداهمة في العاصمة سراييفو.

وقالت سوفادا كولديا المتحدثة باسم الشرطة لوكالة رويترز "أثناء مداهمة عدة مواقع عثرت الشرطة على بندقية وأربعة مسدسات وكاتم صوت وذخيرة".

وأضافت أن المداهمة وقعت مساء الأحد. ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتابعت أنه سيجري تسليم الرجلين للنيابة في سراييفو مساء يوم الإثنين.

ومر نحو 15 ألف لاجئ ومهاجر من آسيا وشمال إفريقيا عبر البوسنة الواقعة في منطقة البلقان هذا العام في طريقهم إلى دول أغنى في أوروبا. وعلق بضعة آلاف منهم في البوسنة بعد أن شددت كرواتيا المجاورة الإجراءات على حدودها.