ولد قدور : لن نقطع إمدادات الغاز الى إسبانيا عبر المغرب

كذب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، الأخبار التي تدوالت مؤخرا ، بأن أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب بإتجاه إسبانيا سيتم قطعه وتوقيف العمل به.

وقال خلال ندوة صحفية : أنه بالعكس الأمر جيد بالنسبة إلينا ، ولكن إن أراد المغاربة فعل ذلك فهم أحرار.

وبخصوص معلومات أ ن الشركة تعيش التخبط، قال ولد قدور أ ن ذلك لا يعدو سوى أن يكون في سوء تفاهم وفقط.

للإشارة، فقد تم تدوال أخبار مؤخرا ، أفادت بأن الجزائر تريد وقف أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر التراب المغربي.