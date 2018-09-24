بلماضي: “من الصعب التفضيل بين زيدان وديشان”

إعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، أنه من الصعب اختيار الأفضل، بين الناخب الفرنسي ديدي ديشان، والمدرب السابق لريال مدريد زين الدين زيدان.

وخلال الحوار الذي أجراه بلماضي، مع صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أجاب بخصوص من يراه المدرب الأفضل بين ديشان، وزيدان، مصرحا.

“من الصعب أن تقرر فيما بينهما. أترك ذلك للصحفيين. ديدي، فاز بكأس العالم. وزيدان، فاز بدوري الأبطال. كلاهما مدرب عظيم جدا”.

وأضاف مدرب الخضر: “ما حققه كلاهما عظيم جدا، وهذا يظهر أيضا أن كرة القدم تنتمي للاعبي كرة القدم”.

وتابع جمال بلماضي: “اللاعبون السابقون الذين يملكون خبرة وحققوا نجاحا في مشوارهم كلاعبين، هم اليوم مدربون يفوزون، وهذا عائد لماضيهم الجيد”.

وجاءت هذه التصريحات من جمال بلماضي، على هامش مشاركته أمس الأحد، في مؤتمر “الفيفا”، الذي انعقد بلندن.