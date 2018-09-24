أسينسيو: أستطيع الفوز بالكرة الذهبية

لم يستبعد ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد الإسباني، أن يحصل في يوم من الأيام على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال أسينسيو: “الكرة الذهبية؟ في نهاية الأمر أنا أقوم بعملي ولو كان مقدرا لي أن أحصل عليها، فسأحصل عليها، سنرى ماذا سيحدث في المستقبل”.

وبسؤاله عما إذا كان يود أن يرتدي قميص رقم 10 الذي يرتديه حاليا زميله الكرواتي لوكا مودريتش، قال “لم يتحدث معي أحد عن تغيير قميصي ولذا فلم أقرر شيئا، رقم 10 يعجبني ولكنه في يد أمينة مع مودريتش وفي المستقبل أود نعم أن أرتديه”.

وسجل أسينسيو هدف انتصار الريال على إسبانيول في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.