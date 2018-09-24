محرز: “غوارديولا ساعدني كثيرا”
أشاد “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي” بمدرب الفريق “بيب غوارديولا” الذي ساعده كثيرا في الفترة الأخيرة وهو السبب وراء عودته لمستواه.
وقال محرز في تصريحات نقلها موقع “غول”: “كان وقتا عصيبا بالنسبة لي، عندما تنضم لفريق جديد عليك أن تتأقلم مع خطة الفريق”.
وأضاف: “المدرب ساعدني كثيرا، وفي الأسبوعين الأخيرين شعرت أنني أفضل بكثير من ذي قبل”.
وتابع: “يمكنك ملاحظة ذلك فوق أرضية الميدان، لا أشتكي أبدا، أتدرب بجهد في التدريبات وهذا هو ثمار عملي”.
وختم كلامه: “على الآن أن أواصل العمل فالتسجيل ليس نهاية الطريق”.
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