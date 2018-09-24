بعد اجتماع الجزائر ..النفط يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات ويلامس 81 دولارا

صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الإثنين، بدعم تمسك المنتجين في "أوبك" وآخرين مستقلين، رفض ضخ المزيد من الإمدادات إلى السوق.

واستضافت الجزائر، أمس الأحد، اجتماعا لـ (أوبك +) الذي يضم أعضاء في المنظمة ومنتجين مستقلين خارجها.

وقالت "أوبك" في بيان ختامي عقب الاجتماع، إنها ستبقي على اتفاق خفض الإنتاج دون تغيير، عن آخر قرار صادر في جوان الماضي.

وكانت "أوبك" قد اتفقت في جوان الماضي مع المنتجون المستقلون، على تقليص "خفض الإنتاج"، من 2.2 مليون برميل، إلى 1.2 مليون، عبر ضخ مليون برميل إضافية في السوق.

وسجل خام برنت أعلى مستوى في نحو 4 سنوات ولامس مستوى 81 دولارا.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.2% لتسجل 71.60 دولار للبرميل.

وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا اليوم إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولاراً للبرميل بحلول عيد الميلاد وقد يتجاوز المئة دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأميركية على إيران من نوفمبر.

وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال إجتماع منظمة أوبك في الجزائر أنه لا يوجد حتى الان أي اتفاق بخصوص رفع انتاج الخام وأن المنظمة تحرص على الحفاظ على استقرار السوق العالمي.