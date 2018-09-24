فيديو: تفكيك شبكتين لتهريب “الحراقة” في عين تيموشنت

تمكنت وحدات الدرك الوطني من تفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم رحلات الهجرة السرية (الحرقة) عن طريق البحر وتهريب الاشخاص انطلاق من شواطئ عين تيموشنت، وبالتحديد من شواطئ بلدية بوزجار نحو اسبانيا.

وحسب كتيبة الدرك الوطني لبوزجار، فإن الشبكة الأولى تضم 7 اشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 و34 سنة، وينحدورن من العامرية وبوزجار، وينشطون عبر سواحل بوزجار، لا يزال منهم شخص في حالة فرار.

أما الشبكة الثانية، فتنشط بالعامرية، وتضم 3 اشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و36 سنة ينحدرون من حي بوعمامة بوهران.

وقد تم استرجاع قاربين ومحركين، إضافة إلى 600 لتر من البنزين معدة للتهريب.